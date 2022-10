Schienenverkehr : Fern- und Regionalverkehr: Bahn-Ausfälle in Norddeutschland

Fern- und Regionalverkehr: Bahn-Ausfälle in Norddeutschland

In Norddeutschland legt eine Störung den Fernverkehr lahm. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Ausgerechnet zum Start ins Wochenende werden unzählige Bahnreisende am Samstagmorgen ausgebremst. Eine Störung legt den gesamten Fernverkehr in Norddeutschland lahm.

Eine technische Störung führt nach Angaben der Deutschen Bahn in Norddeutschland derzeit zum kompletten Stillstand im Fernverkehr. Betroffen seien alle ICE- sowie IC- und EC-Züge in Norddeutschland un zumindest auch teilweise der Regionalverkehr, teilte die Bahn am Samstagmorgen mit.