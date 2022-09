Weltstar hört auf : Federers Karriereende: Bedauern über die Tennis-Welt hinaus

Berlin Das bevorstehende Karriereende von Roger Federer hat über das Tennis hinaus Bedauern ausgelöst.

„Ein Gentleman auf und neben dem Platz“

Für Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), ist der Schweizer „ein Gentleman auf und neben dem Platz - und ein wahrer Olympiasieger“. Der ehemalige Fußball-Weltmeister Jerome Boateng bedankte sich auf Twitter für all die Momente und Erinnerungen und alles, was er für das Tennis getan habe in den letzten zwei Jahrzehnten und mehr. „Eine weitere Definition von GOAT“, schrieb der Abwehrspieler von Olympique Lyon mit Bezug auf „Greatest of all times“ (Größter aller Zeiten).