US-Notenbank : Fed will Leitzins wegen hoher Inflation „bald“ erhöhen

Fed will Leitzins wegen hoher Inflation „bald“ erhöhen

Washington Wirtschaft und Arbeitsmarkt brummen in den USA. Die hohe Inflationsrate macht der US-Notenbank jedoch Sorgen. Die Zentralbank bereitet nun schnell die Straffung der geldpolitischen Zügel vor.

Angesichts der hohen Inflationsrate und der guten Lage am Arbeitsmarkt hat die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) eine baldige Erhöhung des Leitzinses signalisiert. Dieser Schritt werde „bald angemessen sein“, teilte die Zentralbank mit.

Damit macht sie den Weg frei für die erste Anhebung des Leitzinses seit Beginn der Corona-Pandemie. Zunächst bleibt der Zins in der extrem niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent.

Erhöhung könnte im März folgen

Viele Analysten rechnen schon bei der nächsten Sitzung des Zentralbankrats am 16. März mit einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Notenbankchef Jerome Powell bestätigte vor Journalisten, die Fed erwäge, den Leitzins bereits „bei der Sitzung im März“ zu erhöhen - vorausgesetzt, die wirtschaftlichen Bedingungen sprächen weiter dafür. Einer Fed-Prognose vom Dezember zufolge sind in der weltgrößten Volkswirtschaft bis Jahresende bis zu drei Zinsschritte zu erwarten. An den Märkten wird inzwischen sogar mit vier Straffungen um insgesamt einen Prozentpunkt gerechnet.