Bundesliga : FC Bayern baut Vorsprung aus - Gladbach weiter in Not

FC Bayern baut Vorsprung aus - Gladbach weiter in Not

Berlin Ein Eigentor hat das Spitzenspiel in München entschieden. Ein Torhüter stellt einen Rekord ein. Und am Rhein ist die Fußball-Welt irgendwie aus den Fugen geraten.

Der FC Bayern München hat Verfolger Borussia Dortmund in Zugzwang gebracht. Durch den 3:2 (2:1)-Erfolg über RB Leipzig vergrößerte der Spitzenreiter seinen Vorsprung auf Borussia Dortmund vorübergehend auf neun Punkte. Der Tabellenzweite erwartet den Dritten Bayer Leverkusen.

Im Bundesliga-Spitzenspiel sorgten Thomas Müller (12. Minute), Weltfußballer Robert Lewandowski (44.) und Josko Gvardiol (58.) mit einem Eigentor für die Bayern-Treffer. André Silva (27.) und Christopher Nkunku (53.) trafen für die Leipziger. Die 10.000 Zuschauer, die erstmals seit zwei Monaten wieder in der Allianz Arena dabei sein durften, sahen ein unterhaltsames Fußballspiel. Mit seinem 310. Sieg in der Bundesliga stellte Torhüter Manuel Neuer den historischen Rekord von Oliver Kahn ein.

Nach dem Wirbel um den Rückzug von Manager Max Eberl hat Borussia Mönchengladbach den sportlichen Befreiungsschlag verpasst. Der fünfmalige Meister musste sich mit einem 1:1 (1:1) bei Arminia Bielefeld begnügen und bleibt damit in der Fußball-Bundesliga in Abstiegsgefahr. Da Rivale FC Augsburg beim 2:0 (1:0) gegen dem 1. FC Union Berlin drei Punkte im Abstiegskampf sammelte, liegt die Borussia nur noch zwei Zähler vor dem Relegationsplatz, den der VfL Wolfsburg am Sonntag aber verlassen kann.