Naturkatastrophe Fast 2500 Tote: Verzweiflung nach Erdbeben in Afghanistan

Dort wo einst ganze Dörfer standen, liegt das Leben Hunderter Familien in Trümmern. Begraben unter Ruinen suchen Rettungskräfte in Afghanistan verzweifelt nach Überlebenden. „Es war unerträglich. Wir sahen fünf, sechs Dörfer. Sie sind dem Erdboden gleich“, erzählt Mohammed Rafik Schirsai per Sprachnachricht. Der erfahrene Mediziner ist Teil eines Rettungsteams in Westafghanistan, aus der Provinzhauptstadt Herat.