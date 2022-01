Australian Open : Fall Djokovic: Richter beraten über Entscheidung

Novak Djokovic verlässt das Park Hotel in Melbourne. Foto: James Ross/AAP/dpa

Melbourne Die Hoffnungen von Tennisstar Novak Djokovic, bei den Australian Open antreten zu dürfen, ruhen auf der Entscheidung von drei Richtern des Bundesgerichts in Melbourne. Der Fall bleibt ein Dauerthema.

In der Gerichtssitzung in Australien im Fall des serbischen Tennisprofis Novak Djokovic haben sich die Richter zur Entscheidungsfindung zurückgezogen.

Drei Richter des Bundesgerichts entscheiden, ob der Weltranglisten-Erste im Land bleiben und an den am Montag in Melbourne beginnenden Australian Open teilnehmen darf oder ob er ausreisen muss. Der 34 Jahre alte Titelverteidiger Djokovic hatte nach dem erneuten Entzug seines Visums Einspruch eingelegt.