Interessanter als die Wahrheit : Fakes nach Volkmarsen: Wie sich Falschnachrichten verbreiten

Die Unfallstelle in Volkmarsen mit dem Auto, das in einen Karnevalsumzug gefahren war. Foto: Uwe Zucchi/dpa.

Berlin Die Behörden sind noch mitten in ihren Ermittlungen - und schon sprießen Falschnachrichten im Netz. Wie jetzt in Volkmarsen haben kurz nach einer Tat Fake News Hochkonjunktur. Doch warum?

Am Montag reichen gerade einmal zwei Stunden, um die krudesten Falschnachrichten über den Anschlag in Volkmarsen im Netz zu verbreiten. Gegen 14.45 Uhr: Ein 29-Jähriger fährt mit seinem Auto in den Rosenmontagszug.

Noch während Polizei und Rettungskräfte versuchen, der Lage Herr zu werden, heißt es etwa, es handele sich bei der Tat in Volkmarsen um einen islamistischen Terroranschlag. Die nicht näher genannten Quellen dafür: „ausländische Zeitungen“. Außerdem kursieren Fotos, die angeblich die spektakuläre Festnahme des Täters zeigen. Später stellt die Polizei klar, dass es sich in der Aufnahme „definitiv nicht um den Täter“ handele.

Zweite Festnahme in Volkmarsen : Auto fährt in Nordhessen in Karnevalsumzug - 30 Verletzte

In der Frühphase eines Ereignisses sind die Behörden aber häufig selbst noch mitten in den Ermittlungen, oder dürfen bestimmte Angaben etwa aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht herausgeben. In solche Lücken stoßen die Verbreiter von Falschbehauptungen. „Das Informationsvakuum wird strategisch gefüllt“, so Kommunikationswissenschaftlerin Kleinen-von Königslöw.