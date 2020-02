50 Menschen verletzt : Fahrer in Volkmarsen war nicht alkoholisiert

Polizisten, Feuerwehrleute und Passanten stehen an der Stelle, an der das Auto in eine Menschenmenge gefahren war. Foto: Elmar Schulten/XinHua/dpa.

Frankfurt/Main/Volkmarsen Ein Mann fährt am Rosenmontag mit dem Auto in eine feiernde Menschenmenge. 50 Menschen werden verletzt, viele davon sind Kinder. Die Hintergründe der Tat liegen auch am Tag danach im Dunkeln.

Der Mann, der am Montag mit einem Auto in der nordhessischen Stadt Volkmarsen in eine Menschenmenge gefahren ist, war nicht alkoholisiert. Ob er unter Drogeneinfluss gestanden habe, stehe noch nicht fest, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt.

Bislang sei der Mann nicht vernehmungsfähig. Der Fahrer hatte bei dem Vorfall mit 52 Verletzten, darunter vielen Kindern, ebenfalls Verletzungen erlitten. Näheres konnte der Sprecher noch nicht sagen. Der Mann sei vorläufig festgenommen. Das Motiv des 29 Jahre alten deutschen Staatsbürgers, der aus Volkmarsen kommt, ist noch unklar.

Ein sogenanntes Gaffervideo hatte zu einer zweiten Festnahme bei dem Zwischenfall beim Rosenmontagszug geführt. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt sagte, gegen den Festgenommenen werde wegen „Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Filmaufnahmen“ ermittelt. Ob es darüber hinaus einen Zusammenhang zu dem Vorfall am Montag gegeben habe, müsse noch ermittelt werden.

Daneben hätten sich bereits Zeugen gemeldet, die während des Rosenmontagszuges Handyfotos oder Videos gemacht hatten, um ihre Aufnahmen den Ermittlern zur Verfügung zu stellen.

Eine Absage der Karnevalsumzüge in ganz Hessen war am Dienstagmorgen noch offen. Die Sicherheitsexperten des Landeskriminalamtes werden in Absprache mit den Veranstaltern zeitnah eine Entscheidung treffen, wie ein Sprecher des hessischen Innenministeriums sagte.

Ein 29-Jähriger war mit einem Auto in die feiernde Menschenmenge gefahren. Foto: Swen Pförtner/dpa.

Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Foto: Swen Pförtner/dpa.

Der Tatort wird weiter untersucht. Foto: Swen Pförtner/dpa.