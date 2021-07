Wetter : Extreme Hitze in Kanada: Hunderte Tote bei fast 50 Grad

Ein Rettungswagen der Heilsarmee dient als Kühlstation, während die Menschen Schlange stehen, um in einen Wasserpark zu gelangen. Foto: Jeff Mcintosh/The Canadian Press via ZUMA/dpa

Vancouver Mit fast 50 Grad Celsius werden im Westen Kanadas aktuell „Allzeit-Temperaturrekorde“ gebrochen. Die extreme Hitze trägt zu einer überdurchschnittlichen Zahl von Todesfällen bei.

49,6 Grad Celsius zeigte das Thermometer am Dienstag in Lytton (Provinz British Columbia) an, wie die örtliche Wetterbehörde auf Twitter mitteilte. Das sei ein „Allzeit-Temperaturrekord“. Die Hitzewelle hatte auch die US-Staaten Washington und Oregon fest im Griff. Im gewöhnlich temperierten Portland kletterte das Thermometer auf 47 Grad hoch.

In der betroffenen Region wurden klimatisierte Zentren eingerichtet, in denen Menschen Zuflucht vor der Hitze finden können. Die Gerichtsmedizinerin Lisa Lapointe rief dazu auf, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und gefährdeten Personen zu helfen.

„Alles ist total trocken und jeder hat Sorge vor den Waldbränden. Die ersten Feuer haben jetzt schon viel zu früh begonnen“, erzählte die Wahl-Kanadierin Heike Schmidt am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Gewöhnlich wüten die schlimmsten Brände am Ende eines heißen, trockenen Sommers, doch in den letzten Jahren ist die „Waldbrandsaison“ im Westen Nordamerikas deutlich länger geworden, vor allem in Dürreperioden, mit wenig Winterniederschlägen, wie in diesem Jahr.