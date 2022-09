Stadtzentrum : Explosion in Halle: Drei Schwerverletzte, Ursache unklar

Explosion in Halle: Drei Schwerverletzte, Ursache unklar

Halle Mitten in der Innenstadt von Halle gibt es eine Explosion - in öffentlichen Toiletten. Zwei junge Mädchen und eine Frau werden schwer verletzt.

Nach einer Explosion in einer öffentlichen Toilette im Stadtzentrum von Halle (Saale) mit drei Schwerverletzten geht die Ursachensuche am Mittwoch weiter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand werde von einem tragischen Unfallereignis ausgegangen, teilte die Polizei am späten Dienstagabend mit. Hinweise auf eine mögliche Gashavarie ergaben sich demnach nicht.