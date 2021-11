Flutkatastrophe in Deutschland : Expertin: Warnhinweis einige Tage vor Juli-Hochwasser

Flutkatastrophe in Deutschland

„Wenn so viele Menschen sterben, müssen wir zugeben, dass das System insgesamt versagt hat“, sagt die britische Hydrologin Hannah Cloke im U-Ausschuss zur Flutkatastrophe. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Düsseldorf Ein Warnsystem prognostizierte fürs Rheinbecken ein Hochwasser, das einmal in 20 Jahren auftritt. Versickerte diese Information? Eine Zeugin spricht im U-Ausschuss von einem Versagen des Systems.

Am 10. Juli 2021 habe EFAS ein Hochwasser, das einmal in 20 Jahren auftritt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 22 Prozent für das Rheinbecken prognostiziert, sagte die Hydrologie-Professorin als Zeugin im Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags in Düsseldorf.