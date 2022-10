Flugausfälle : Eurowings stoppt wegen Streik Neueinstellungen

Köln Viele Eurowings-Flüge müssen derzeit wegen eines Streiks gestrichen werden. Das kostet Reisenden Nerven und dem Unternehmen Geld. Das regaiert jetzt mit einem Sparpaket.

Wachstumspläne eingestampft

Am selben Tag verschickte die Chefetage einen offenen Brief an die Belegschaft, in dem sie von einem Ultimatum an die Gewerkschaft berichtete: Entweder die beende sofort den Streik und kehre an den Verhandlungstisch zurück, oder man fühle sich nicht mehr an das unlängst vorgelegte Angebot gebunden. Das Ultimatum verstrich am Abend. Eine Reaktion wurde nicht bekannt. Daraufhin entschloss sich die Chefetage am Dienstag zu dem drastischen Schritt, die Wachstumspläne einzustampfen.