Corona-Krise : EU-Behörde gibt grünes Licht für Johnson&Johnson-Impfstoff

Amsterdam Nach Fällen von Thrombosen in den USA ging der Impfstoff-Hersteller Johnson&Johnson auf Nummer sicher und empfahl einen Impfstopp. Nun legen die Experten der EU-Arzneimittelbehörde ihr Gutachten vor.

Allerdings könne der Wirkstoff tatsächlich in sehr seltenen Fällen Blutgerinnsel auslösen, teilte die EMA in Amsterdam mit. Experten hatten das Präparat nach acht Fällen von Blutgerinnseln nach einer Impfung in den USA erneut geprüft.