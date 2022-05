Pandemie : Erstmals seit September kein neuer Corona-Toter gemeldet

Berlin Mit einem Wert von 639,5 ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut niedriger als am Vortag. Das RKI registriert 4032 Corona-Neuinfektionen.

Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Dass kein einziger Corona-Toter innerhalb eines Tages gemeldet wurde, war zuletzt am 21. September der Fall. An Wochenenden werden gewöhnlich wesentlich weniger Todesfälle von den Gesundheitsämtern gemeldet als an anderen Tagen. Die Daten werden später nachgereicht. Es geht um Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind.