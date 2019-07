Rettungsaktion : Erster Mann aus Falkensteiner Höhle gerettet

Einsatzkräfte stehen am Eingang der Falkensteiner Höhle. Foto: Christoph Schmidt.

Grabenstetten Einer der beiden auf der Schwäbischen Alb in einer Höhle eingeschlossenen Männer ist gerettet. Das sagte der Einsatzleiter der Bergwacht an der Falkensteiner Höhle in Baden-Württemberg der Deutschen Presse-Agentur am Morgen.

Von dpa

Steigende Wassermassen hatten den beiden Höhlengängern in Baden-Württemberg am Sonntagabend den Rückweg ins Freie abgeschnitten und einen Großeinsatz von Rettungskräften ausgelöst.

Die beiden Männer saßen den Angaben zufolge etwa 650 Meter tief in der Falkensteiner Höhle fest. Vier Höhlenretter drangen zu ihnen vor und versorgten sie in der sogenannten Reutlinger Halle, einem größeren Hohlraum, mit Wärmedecken und warmem Essen. Etwa 80 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Höhlenrettung waren zum Einsatzort bei Grabenstetten geeilt.

Bei den Eingeschlossenen handelte es sich laut Polizei um einen Höhlen-Guide aus der Region sowie einen Kunden. Für den Einstieg bei steigendem Wasser kritisierte Jens Hornung von der Malteser Höhenrettung den verantwortlichen Höhlenführer: „Da kommt man als Profi nicht drauf“, erklärte er.

Rettungskräfte an der Falkensteiner Höhle auf der Schwäbischen Alb. Foto: Krytzner/SDMG.

Die Falkensteiner Höhle ist keine Schauhöhle, sondern eine sogenannte wilde Höhle, deren Erkundung nach Angaben der Stadt Bad Urach nicht ungefährlich ist. Foto: Krytzner/SDMG.

Die Falkensteiner Höhle ist mit etwa fünf Kilometern Länge eine der längsten Höhlen der Schwäbischen Alb. Foto: Christoph Schmidt.

Aus der Falkensteiner Höhle entspringt die Elsach, ein Zufluss der Erms. Foto: Christoph Schmidt.

Einsatzkräfte von Bergwacht und Feuerwehr versammeln sich vor dem Höhleneingang. Foto: Krytzner/SDMG.