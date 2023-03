Löhne Erneut Warnstreiks im Flugverkehr - vier Airports betroffen

Erneut müssen sich Zehntausende Passagiere wegen Warnstreiks an vier deutschen Airports auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen. An den beiden größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf und Köln/Bonn, begannen die ganztägigen Warnstreiks bereits in der Nacht, wie ein Verdi-Sprecher bestätigte. Bestreikt werden darüber hinaus heute die Flughäfen in Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden. Insgesamt sollen 681 Flüge ausfallen. Rund 89.000 Passagiere sind betroffen.