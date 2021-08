Kriminalität : Ermittlungen zu Vergiftungen an TU Darmstadt laufen

Ermittlungen zu Vergiftungen an TU Darmstadt laufen

Darmstadt Mehrere Menschen trinken an der TU Darmstadt etwas - dann verfärben sich ihre Extremitäten und sie fühlen sich unwohl. Ermittler finden einen verdächtigen Stoff. Untersuchungen sollen nun Klarheit bringen.

Nach dem Fund eines gesundheitsschädlichen Stoffs in Getränkebehältern an der Technischen Universität Darmstadt dauern die Ermittlungen an.