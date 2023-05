Schleswig-Holstein Ermittlungen nach Wohnhaus-Feuer mit zwei Toten in Flensburg

Der folgenschwere Brand war gestern kurz vor 17 Uhr in der Flensburger Neustadt ausgebrochen. Am späten Abend hatten Einsatzkräfte den Leichnam der erwachsenen Person aus dem Gebäude geborgen, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte. Dies war zunächst nicht möglich, weil Einsturzgefahr bestand. Das Gebäude wurde für die Bergung abgestützt.