Kriminalität Ermittlung wegen versuchten Mordes nach Angriff auf Schüler

Nach dem zweiten Angriff auf Schüler in Nordrhein-Westfalen innerhalb einer Woche dauern die Ermittlungen an. Zwei neun und zehn Jahre alte Schulkinder waren in Duisburg nach Angaben der Ermittler schwer verletzt worden - das Motiv des mutmaßlichen Täters blieb zunächst rätselhaft. Die beiden Opfer seien außer Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht. Tagsüber wollten die Ermittler weitere Einzelheiten des Falls bekannt geben, hieß es.