Kriminalität Ermittler landen Schlag gegen Pädophilen-Netzwerk

Bei einer Razzia in einer Wohnung in Thüringen - nach Informationen der „Bild“-Zeitung in Erfurt - wurde ein zwölf Jahre alter Junge aus einer Situation befreit, die den Verdacht auf Kindesmissbrauch zulasse, teilte die ermittelnde Generalstaatsanwaltschaft Bamberg mit, ohne auf Details einzugehen. Das Kind sei inzwischen wieder in der Obhut seiner Eltern. „Im Moment spricht sogar vieles dafür, dass nur durch das rechtzeitige Eingreifen der Ermittler ein weiterer Missbrauch unterbunden werden konnte“, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Thomas Goger, Leiter des Zentrums zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet (ZKI) bei der Generalstaatsanwaltschaft.