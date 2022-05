Conference League : Erlöser Mourinho beschert Rom XXL-Partynacht

Tirana Nach 61 Jahren des Wartens erlöst José Mourinho die AS Rom mit einer internationalen Trophäe. Der anfangs in Verruf geratene neue Wettbewerb ist plötzlich Partybeschleuniger.

Eigentlich war José Mourinho schon reif für den Urlaub. Doch während in der Heimat hunderttausende Fans der AS Rom den ersten europäischen Titelcoup seit 61 Jahren zelebrierten, hatten seine Conference-League-Champions noch eine letzte Überraschung für ihn parat:

1:0-Finalsieg gegen Rotterdam

„Wir haben Geschichte geschrieben. Dieser Titel bringt den Leuten Freude“, hatte er zuvor nach dem 1:0-Finalsieg gegen Feyenoord Rotterdam, mit dem sich die Römer in Tirana zum ersten Gewinner der Conference League krönten, gesagt. Und wie! In der italienischen Heimat feierten allein 50.000 Menschen im Stadio Olimpico.

Dazu kamen Autokorsos, Hupkonzerte und Feuerwerke, die Tifosi lagen sich am Kolosseum und überall in der Stadt in den Armen. Die XXL-Party bis zum Morgengrauen des Donnerstags erinnerte in ihren Ausmaßen an die ganz großen Erfolge von Europameister Italien.