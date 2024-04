EM-Qualifikation Erleichterung bei DFB-Frauen nach Zittersieg „extrem“

Der bald 73-Jährige riss nach dem Abpfiff vor 7500 Zuschauern nur kurz einen Arm zum Jubel hoch, dann begann schnell die Aufarbeitung eines teilweise schwachen Auftritts der Vize-Europameisterinnen. Wie schon bei der Niederlage in Frankreich im Nations-League-Halbfinale kamen die DFB-Frauen lange nicht in Tritt - und das wenige Monate vor den Olympischen Spielen. Nur wenig erinnerte an das 2:0 vor fünf Wochen in den Niederlanden, mit dem die Teilnahme an den Sommerspielen gesichert wurde.