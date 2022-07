Erkältungswelle : Atemwegserkrankungen explodieren im Sommer – das sind die Hintergründe

Berlin, Saarbrücken Ausgerechnet im Sommer gehen dreimal mehr Menschen mit Symptomen einer Erkältung zum Arzt als vor der Pandemie – das liegt nicht nur an der Corona-Sommerwelle.

Mehr Erkältungen laut Gesundheitsverbänden

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) berichtet der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) von „etwas mehr Infekten als zur gleichen Zeit in den Jahren vor Corona“.

Fieber, Halsschmerzen & Husten – ungewöhnlich viele Arztbesuche

Corona und Erkältung haben teils ähnliche Symptome

Es kämen sowohl Patientinnen und Patienten mit positivem Corona-Schnelltest und den typischen Symptomen wie Hals-, Glieder und Kopfschmerzen und Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns in die Praxen, sagte Hausärzte-Verbandschef Weigeldt der dpa.

Den RKI-Angaben zufolge ist für die hohe Zahl an Erkrankungen bei Erwachsenen dennoch hauptsächlich das Coronavirus verantwortlich. „Glücklicherweise sind die Verläufe, insbesondere bei Geimpften, in aller Regel mild“, so Weigeldt.