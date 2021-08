Olympische Spiele : Erfolgreichster Tokio-Tag: Insgesamt sieben Medaillen

Tokio Zweimal Gold und insgesamt sieben Medaillen: Deutschlands Olympia-Team feiert bei den Spielen in Tokio seinen erfolgreichsten Tag. Enttäuschungen gibt es für zwei Mannschaften, zwei Fabelweltrekorde werden aufgestellt.

Erst mit ihrem Sieben-Meter-Satz im letzten Versuch hatte Mihambo als Topfavoritin die Führung übernommen. „Das waren mein härtester Wettkampf und die wichtigsten sieben Meter, die ich je gesprungen bin“, sagte die 27-Jährige von der LG Kurpfalz nach dem olympischen Weitsprung-Krimi. Drei Zentimeter betrug der Vorsprung vor der Amerikanerin Brittney Reese, die auf 6,97 Meter kam. Es war die zweite Medaille der deutschen Leichtathleten in Tokio nach Diskus-Silber von Kristin Pudenz am Vortag. Der Norweger Karsten Warholm gewann in der Fabelweltrekordzeit von 45,94 Sekunden über 400 Meter Hürden.

Einen Tag nach dem dritten deutschen Pferdesport-Gold in Tokio starteten die Springreiter enttäuschend in ihren Wettbewerb. Im ersten Springen blieb nur der in Belgien lebende Weltranglisten-Erste Daniel Deußer mit Killer Queen in der Qualifikation für das Einzel-Finale am Mittwoch fehlerfrei. Die Olympia-Debütanten André Thieme (Plau am See) mit Chakaria und Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Mumbai kassierten jeweils einen Abwurf und schieden aus.