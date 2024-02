Klimakrise Erderwärmung erstmals zwölf Monate über 1,5 Grad

Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang sagte: „Trotz einiger wichtiger Erfolge der Weltgemeinschaft - zuletzt in Dubai, wo sich die Staaten auf das Ende fossiler Brennstoffe geeinigt haben - sind wir zu weit davon entfernt, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten und so unsere Lebensgrundlage zu schützen.“ Die aktuellen Zahlen seien nicht nur eine Warnung an die Menschheit, sondern auch ein Handlungsauftrag, betonte Lang. Bei der kommenden Europawahl gehe es um eine Richtungsentscheidung. „Wir wollen, dass unsere Industrien wettbewerbsfähig bleiben, dass sich die Zukunftstechnologien bei uns ansiedeln.“ Dafür müsse in die klimaneutrale Modernisierung der Wirtschaft und in die soziale Infrastruktur investiert werden.