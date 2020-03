DFB-Pokal : Eintracht träumt von Berlin

Frankfurt/Main Ein Handelfmeter nach Videobeweis, eine schwere Verletzung und eine Rote Karte: Nach dem Sieg von Eintracht Frankfurt im Pokal-Viertelfinale gegen Werder Bremen gab es viel Diskussionsstoff.

„Wer schon mal in Berlin war, will wieder dorthin. Wer den Pokalfilm gesehen hat, noch umso mehr“, erinnerte Torwart Kevin Trapp an die Jubelbilder nach dem Triumph der Eintracht 2018.