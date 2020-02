Europa League : Eintracht-Abend der Signale: „Nazis raus“ und vier Tore

Frankfurt/Main Das erste Zeichen des Abends setzen die Eintracht-Fans schon vor dem Anpfiff: mit lautstarken „Nazis raus“-Rufen überstimmten sie ein paar Krakeeler bei der Schweigeminute. Die Mannschaft trug ihren Teil zu einem gelungenen Abend auf dem Rasen bei.

Mit dem Spielball unter dem Arm und Badelatschen an den Füßen genoss Dreifach-Torschütze Daichi Kamada seinen Gala-Abend in den Katakomben.

Der 23 Jahre alte Japaner hat nicht nur für den ersten Europa-League-Dreierpack eines Profis von Eintracht Frankfurt gesorgt, sondern sein Team beim 4:1 (2:0) über Red Bull Salzburg auch ein riesiges Stück in Richtung Achtelfinale gebracht. Nach seinen internationalen Treffern Nummer vier, fünf und sechs äußerte der Offensivspieler lachend einen frommen Wunsch: „Jetzt will ich aber endlich auch mal in der Bundesliga ein Tor schießen.“

Einige Krakeeler nutzten diesen Moment allerdings für Zwischenrufe - und wurden erst von den Eintracht-Fans lautstark ausgepfiffen, bevor diese „Nazis raus“-Rufe in das mit 47.000 Fans ausverkaufte Stadion donnerten. Frankfurts Trainer Adi Hütter bezeichnete die Vorfälle in der „Fan-Hochburg“ (Axel Hellmann) als „unglaublich fürchterliche Nachricht“, sagte aber auch: „Auf der anderen Seite hat es auf uns jetzt keinen Einfluss gehabt.“

Neben Kamada (12./43./53. Minute) hatte auch der seit Wochen starke Filip Kostic (56.) ein Tor erzielt. Lange sah es nach einer perfekten Ausgangslage aus, bevor Hee-Chan Hwang per Foulelfmeter (85.) doch noch einen Auswärtstreffer für Österreichs Meister erzielte. „Wenn man meckern will, das Gegentor. Ansonsten war es wirklich eine Top-Leistung“, befand Torhüter Kevin Trapp. In der Vorsaison ging es für die Eintracht nach Siegen über Schachtjor Donezk, Inter Mailand und Benfica Lissabon in der Europa League bis ins Halbfinale.