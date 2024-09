Waldbrand am Brocken Einsatzkräfte hoffen auf Wetterwechsel am Brocken

Am Samstagabend traf auch ein zweiter Hubschrauber der Bundeswehr am Brocken ein. Für den Sonntag wird ein weiterer Bundeswehrhubschrauber erwartet. Voraussichtlich werde am Sonntag den ganzen Tag geflogen, sagte ein Sprecher der Stadt Wernigerode. Ab 8 Uhr sei das Maximum an Luftbrandbekämpfungsmitteln unterwegs, das sich über dem höchsten Gipfel Norddeutschlands koordinieren lasse. Dann sollen acht Hubschrauber und vier Flugzeuge im Einsatz sein.