Fall Epstein : Einigung mit Beigeschmack: Andrew entgeht Prozess

New York Prinz Andrew hat wohl tief in die Tasche gegriffen, um einen vermutlich extrem unangenehmen Missbrauchsprozess zu verhindern. Doch seine Reputation scheint dahin - und aufatmen können eher Andere.

„Große Erleichterung“ für Royal Family

Groß war in Kreisen der Royals die Sorge, der Skandal könne die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (95) in diesem Jahr überschatten. Ein Prozess in New York hätte voraussichtlich im Herbst begonnen und riesige mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der Palast hatte sich vom zweitältesten Sohn der Queen distanziert, indem er ihm alle militärischen Dienstgrade und Schirmherrschaften entzog.