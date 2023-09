Leute Ehepaar zu Guttenberg hat sich getrennt

Die Familie, das Paar hat zwei Töchter, ging in die USA, hatte aber nicht vor, die Zelte in Deutschland für immer abzubrechen. Zu Guttenberg wurde Experte in einer „Denkfabrik“. Immer wieder machte er sich hierzulande bemerkbar, per Interview oder dem relativ schnell veröffentlichten Buch „Vorerst gescheitert“.