Sex-Therapeutin in den USA „Dr. Ruth“: Berühmte Sex-Therapeutin Ruth Westheimer ist tot

Gerade einmal 1,44 Meter war Ruth Westheimer groß. Aber „wenn Größe in Mut, Entschlossenheit und harter Arbeit gemessen würde, müsste diese kleine Frau 2,50 Meter groß sein“, schrieb der „Newsday“ einmal. Die in Deutschland geborene Westheimer überlebte den Holocaust und wurde in den USA zu „Dr. Ruth“, der wohl berühmtesten Sex-Therapeutin der Welt. Am Freitag ist Westheimer im Alter von 96 Jahren in Anwesenheit ihrer beiden Kinder gestorben, bestätigte Sprecher Pierre Lehu, mit dem sie auch mehrere Bücher gemeinsam schrieb, der Deutschen Presse-Agentur dpa.