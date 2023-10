9. Spieltag Dortmunds Serie hält: Brandt trifft spät zum Ausgleich

Die Hessen verpassten den wettbewerbsübergreifend vierten Sieg in Serie. „Wir haben ein sehr starkes Spiel gemacht. Am Ende fühlt es sich im ersten Moment ärgerlich an, dass wir den Sieg nicht nach Hause gefahren haben“, sagte Frankfurts Ansgar Knauff. „Gegen Dortmund einen Punkt zu holen, ist dennoch ein gutes Ergebnis.“