Bundesliga : Dortmund trennt sich von Rose - Sky: Terzic wird Nachfolger

Dortmund Vizemeister BVB trennt sich von Trainer Marco Rose. Der 45-Jährige hatte die Dortmunder erst vor der abgelaufenen Saison übernommen. Ein Nachfolger soll einem Medienbericht zufolge bereits feststehen.

Borussia Dortmund trennt sich von Trainer Marco Rose und soll einem Medienbericht zufolge in Edin Terzic bereits einen Nachfolger gefunden haben. Nach Informationen des TV-Senders Sky übernimmt der 39-Jährige den BVB.

Die Verkündung der Personalie soll nach dem Bericht bereits an diesem Wochenende erfolgen. Die Borussia hatte in ihrer Mitteilung zum Rose-Aus bekanntgegeben, Gespräche über die Zusammensetzung des künftigen Trainerteams in den kommenden Tagen zu führen.