Volksfest : Die Weltflucht-Wiesn und die Spielverderber

München Ein heißer Sommer und just zur ebenso heiß ersehnten Wiesn: ein Wettersturz. Die Gäste lassen sich die Laune nicht verderben. Nach zwei Jahren Pause wird gefeiert. Ohne Masken wie immer - und doch ist es anders.

Stundenlanges Warten vor den Eingängen, Ansturm auf die Bierzelte, glückliche Gesichter, ausgelassen singende und tanzende Menschen. Endlich wieder Wiesn. Nach zwei coronabedingt abgesagten Festen heißt es am Samstag: Ozapft is.

Bierseliges Vergessen

Regelmäßig stiegen nach den Volksfesten die Infektionszahlen sprunghaft an - damit rechnen durchweg alle, von der Wissenschaft bis zur Politik, auch nach der Wiesn. Doch in den Zelten scheint bierseliges Vergessen angesagt.

Söder: „Ich werde ein Hendl essen.“

Die Wiesn sei ein „Fest von Freude und Freiheit“. Jeder solle anziehen und essen, was er wolle, sagt Söder. „Ich werde ein Hendl essen.“ Er hatte sich stets für die Wiesn ausgesprochen. „Wir haben so schwere Zeiten hinter und, ich befürchte, noch so schwere vor uns. Umso wichtiger ist es dann, Kraft zu tanken“, sagt der CSU-Chef.

„Ogsteckt is“

Das scheint auch Stammgast Günter Werner (79) so zu sehen: Nach der langen Corona-Pause sitzt er auch an diesem Anstichs-Samstag wie eh und je auf seinem Stammplatz. Auch diesmal hat er an jedem einzelnen Wiesn-Tag reserviert, wie seit über 60 Jahren. Mit frischem Hopfen und neuen Fasanenfedern am Hut sagt er: „Die Vorfreude ist riesig - Corona hab' ich gehabt, und wenn ich's wieder krieg', dann krieg' ich's halt.“