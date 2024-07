Warten, Rätseln, Hoffen Die Welt steht ein bisschen still

Von Los Angeles bis Hamburg, von Sydney bis Dortmund - weltweit steht an Flughäfen, in Krankenhäusern, auf Nachrichtenportalen plötzlich alles still. Ausgerechnet an den Orten, wo die Ströme sonst unermüdlich fließen, ein Rädchen ins andere greift, geht plötzlich nichts mehr. „Gerade passiert etwas total Seltsames“, schreibt Troy Hunt beim Kurznachrichtendienst X. Er ist der australische Regionaldirektor von Microsoft und Cyberexperte. In den vergangenen Minuten hätten ihn völlig verschiedene Medien angerufen - alle sahen plötzlich nur noch einen Bluescreen auf ihren Rechnern. Eher Rot sehen die Reisenden an Airports weltweit. Flüge sind gestrichen, verspätet, niemand weiß, wie es weitergeht. In Los Angeles liegen die Menschen auf dem Boden in Gängen. Für einige Stunden steht die Welt ein bisschen still.