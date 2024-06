Fußball-Europameisterschaft Die EM im „Sommer der Liebe“? Partystimmung auf den Straßen

Für die EM-Organisatoren sind die Bilder der großen Menschenmassen beispielsweise am Brandenburger Tor, auf dem Hamburger Heiligengeistfeld oder am Mainufer eine Art beruhigende Bestätigung. „Wir haben lange daran gearbeitet, damit wir diese Feste so erleben, dass man so ein positives Gefühl hat, sich positiv begegnet, sich versteht“, sagte Turnierchef Philipp Lahm in Leipzig.