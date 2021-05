Gewerkschaftsbund : DGB erwartet erleichterte Bildung von Betriebsräten

Berlin Was sollen Beschäftigte tun, wenn sie sich im Unternehmen unter Druck gesetzt fühlen - aber wenig Chancen sehen, ihre Rechte durchzusetzen? Per Gesetz soll ihre Stellung gestärkt werden.

Beschäftigte in Deutschland können nach Erwartung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) künftig leichter Betriebsräte in ihren Unternehmen gründen.

Grund ist ein Gesetz, das die Koalition an diesem Freitag im Bundestag beschließen will. „Dank des Betriebsrätemodernisierungsgesetzes wird es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in vielen Betrieben leichter fallen, Betriebsräte zu bilden“, sagte der DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Initiator*innen von Betriebsratswahlen werden nun besser vor ungerechtfertigten Kündigungen geschützt als vorher.“