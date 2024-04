EM-Qualifikation DFB-Frauen zeigen „anderes Gesicht“: 3:1 gegen Island

Hrubesch will die EM-Qualifikation auch als Testphase für die Olympischen Spiele in diesem Sommer in Paris nutzen. „Für einige wird es wehtun“, kündigte Hrubesch einen harten Konkurrenzkampf um die lediglich 18 Olympia-Kaderplätze an. Er wolle nach Frankreich fahren, um jedes Spiel zu gewinnen, sagte der Trainer-Routinier, der nach den Spielen von Christian Wück (50) abgelöst wird.