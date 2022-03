Deutscher Fußball-Bund : DFB entscheidet sich für Neuanfang mit Neuendorf - ohne Koch

Bonn Der neue DFB-Präsident heißt Bernd Neuendorf. Der 60-Jährige gewinnt die Wahl in Bonn deutlich. Dauerfunktionär Rainer Koch ist dagegen raus. Ein klares Votum gibt es gegen Altkanzler Schröder.

Mit gesenktem Kopf schritt Rainer Koch am Podium des DFB-Präsidiums vorbei, auf dem sich der neue Verbandschef Bernd Neuendorf schon eingerichtet hatte.

Kampfabstimmungen hatte es beim DFB noch nie gegeben. Koch unterlag bei der geheimen Wahl für einen Vizeposten Silke Sinning und musste den weiteren Ablauf von einem Stuhl weit weg der Präsidiumsmitglieder verfolgen. „Es hat sich eigentlich alles verändert mit so vielen neuen Leuten auf den Positionen“, sagte DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke, der den Verband mit Koch in den vergangenen Wochen interimsweise geführt hatte. „Es wurde ja immer bestritten, dass es ein Neuanfang ist. Aber mehr Neuanfang geht ja kaum noch.“

Votum gegen Gerhard Schröder

Neuendorf hatte seine Kernbotschaft bereits während seiner Bewerbungsrede deutlich gemacht. „Der Fußball muss wieder im Mittelpunkt stehen, nicht die Querelen an der Spitze des Verbandes.“ An diesen hatte Koch, der vor dem Wahlgang eine bemerkenswert egozentrische Rede hielt, in der Vergangenheit oft bedeutenden Anteil. Dass Koch den DFB bis 2025 im Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union vertritt, und Peters im FIFA-Council sitzt, birgt Diskussionsbedarf für die kommenden Wochen.