EM-Viertelfinale Deutschland beginnt gegen Spanien mit Can und Sané

Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt in dem K.-o.-Spiel in Stuttgart auf den Dortmunder Can statt des bislang gesetzten Leverkuseners Robert Andrich im defensiven Mittelfeld. Wie beim 2:0 im Achtelfinale gegen Dänemark erhält Sané in der Offensive erneut den Vorzug gegenüber Jungstar Florian Wirtz, der wieder auf der Bank sitzt.