Anleger zweifeln : Deutsche Bank macht bei drastischem Stellenabbau Tempo

Frankfurt/Main Die Deutsche Bank verliert keine Zeit beim Abbau Tausender Stellen. „In den Geschäftsbereichen, in denen wir uns zurückziehen werden, haben wir mit dem Prozess bereits begonnen“, sagte Konzernchef Christian Sewing.

Wie stark einzelne Länder und Standorte betroffen sind, wollte Sewing nicht sagen. Dem Vernehmen nach wurden auch in London und New York bereits die ersten Kündigungen ausgesprochen.

Die Deutsche-Bank-Aktie setzte sich am Montag zunächst mit einem Kursplus von mehr als vier Prozent an die Spitze des Dax. Wenig später sackte das Papier in die Verlustzone und lag am frühen Nachmittag mit gut einem Prozent im Minus bei 7,098 Euro. Allerdings ist die Aktie damit immer noch mehr wert als zum Jahreswechsel.