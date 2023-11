Klima Deutlich zu warm: Wetterdienst mit vorläufiger Herbstbilanz

Zum Abschluss des Herbsts machte sich in vielen Regionen bereits der Winter mit kalten Temperaturen und Schnee in außergewöhnlich tiefen Lagen bemerkbar. „Es soll auch in den nächsten Tagen bei dieser winterlichen Lage bleiben“, erklärte der Meteorologe. „Aber wir gehen dennoch davon aus, dass der Herbst 2023 insgesamt deutlich zu warm ist.“