Wetter : Der Winter bleibt frostig und bringt etwas Schnee

Offenbach- In weiten Teilen Deutschland wird es mit Minusgraden extrem kalt. Es werden Schneeschauer erwartet und der Wetterdienst warnt vor allem im Süden und Osten vor Glätteunfällen.

Das vielerorts trübe Wetter des dritten Adventwochenendes setzt sich in der neuen Woche fort. Bei weitgehend bedecktem Himmel bleibt es winterlich. Vor allem für den Osten Deutschlands rechnen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach mit weiteren Schneefällen, die von der Ostsee über Brandenburg und das Erzgebirge Richtung Südosten ziehen.

Fast überall herrscht Dauerfrost. Die Temperaturen schwanken zwischen minus 5 und 0 Grad. Am wärmsten soll es der Vorhersage nach am Niederrhein und an den Küsten werden, wo das Thermometer bis zu 2 Grad anzeigen kann. In der Nacht zum Dienstag fallen die Werte dem DWD zufolge in den Bergen und über Schneedecken auf minus 10 Grad.