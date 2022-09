7. Spieltag : Dem Traumduo sei Dank: Union bleibt Spitzenreiter

Berlin Das Wiedersehen auf dem Platz mit Max Kruse fiel für Union Berlin wie erwartet aus. Gegen den VfL Wolfsburg taten sich die Berliner lange schwer - bis zwei Angreifer mal wieder perfekt harmonierten.

Die Köpenicker gewannen im Stadion An der Alten Försterei mit 2:0 (0:0) und verteidigten erfolgreich ihre in der Vorwoche eroberte Tabellenführung. Das neue Traumduo der Berliner schlug wieder zu: Zuerst bereitete Sheraldo Becker das Führungstor von Jordan Siebatcheu (54. Minute) vor, dann erzielte der 27-Jährige den Treffer zum 2:0 selbst.

Die Eisernen sind nun in der Liga saisonübergreifend seit 14 Spielen ungeschlagen. Wie schon am vergangenen Wochenende gegen Köln fanden sie nach einer Europa-League-Niederlage am Donnerstag umgehend zurück in die Erfolgsspur. „Man merkt, dass wir Selbstvertrauen haben und uns so eine Niederlage wie im Europapokal nicht umhaut“, sagte Timo Baumgartl bei DAZN.