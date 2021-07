Flutkatastrophe : Debatte über Versäumnisse beim Bevölkerungsschutz

Euskirchen/Berlin Die akute Gefahr in den Hochwassergebieten scheint vorerst gebannt. Nun ist Raum für die politische Aufarbeitung. Die Kritik am Bevölkerungsschutz und Innenminister Seehofer wird lauter.

Mit dem Rückgang der akuten Gefahr in den Hochwassergebieten gewinnt die Debatte über Versäumnisse beim Bevölkerungsschutz an Schärfe.

Seehofer machte sich unter anderem an der zwischenzeitlich von einem Dammbruch bedrohten Steinbachtalsperre in Nordrhein-Westfalen ein Bild der Schäden. Dort entspannte sich die Lage ebenso wie in den meisten anderen Hochwassergebieten im Westen Deutschlands und etwa in Bayern.