Börse in Frankfurt : Dax tief im Minus - Furcht vor den Folgen des Coronavirus

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Frankfurt/Main Reiseeinschränkungen, stillgelegte Firmen, unterbrochene Handelsketten - das Coronavirus hat immer mehr Auswirkungen auf die Wirtschaft. Das bekommt auch der Aktienhandel zu spüren.

Die Furcht vor den Folgen des Coronavirus hat die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag immer weiter nach unten gedrückt. Der Dax büßte am Nachmittag 2,7 Prozent auf 12.420,04 Punkte ein und fiel auf den niedrigsten Stand seit Mitte Oktober.