Börse in Frankfurt : Dax schafft Sprung auf Rekordhoch

Börse in Frankfurt

Der deutsche Leitindex erreichte am Mittwoch im frühen Handel bei 13.640 Punkten einen Höchststand und übertrumpfte damit seine bisherige Bestmarke vom 23. Januar 2018. Foto: Boris Roessler/dpa.

Frankfurt/Main Zollstreit, Brexit-Gezerre, Konjunkturabkühlung: 2019 war ein turbulentes Jahr für die Börse - trotzdem ist der Dax rund 25 Prozent gestiegen. Für das neue Jahr waren Experten bislang eher zurückhaltend und erwarten eher magere Gewinne.

Eine Erholung der Kurse in Asien hat den Dax am Mittwoch auf ein Rekordhoch getrieben. Der deutsche Leitindex erreichte im frühen Handel bei 13.640 Punkten einen Höchststand und übertrumpfte damit seine bisherige Bestmarke vom 23. Januar 2018. Zuletzt stand der Dax mit einem Plus von 0,23 Prozent bei 13.587,55 Punkten.