Rückrundenstart : Das Omikron-„Glücksspiel“: Corona-Sorgen in der Bundesliga

Berlin Die Clubs der Fußball-Bundesliga versammeln sich allmählich zum ersten Training nach der kurzen Weihnachtspause. Die Omikron-Variante erschwert die Vorbereitung. Ein Trainer spricht vom „Glücksspiel“.

Wenige Tage vor dem Rückrundenstart wachsen bei den Bundesliga-Vereinen die Corona-Sorgen. Kaum ein Club wird beim Wiedersehen nach Weihnachten von positiven Tests verschont - und wer jetzt in Isolation muss, kann am 18. Spieltag (7. bis 9. Januar) nicht auf dem Rasen stehen.

„Das Thema Corona wird weiter ein zusätzlicher Einfluss für alle Mannschaften sein. Planungssicherheit, wie es sie früher mal gab, gibt es so nicht mehr“, sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes der „Bild“-Zeitung. Weinzierl äußerte: „Ich hoffe, dass wir verschont bleiben und nicht zu viel Pech haben. Wir müssen die Probleme lösen, wie sie kommen und improvisieren. Das haben wir in den letzten sechs Monaten häufiger getan.“

FC Bayern vs. Gladbach zu Rückrundenstart

Tabellenführer FC Bayern steigt am Sonntag wieder in die Vorbereitung ein, die Münchner bestreiten am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) den Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach. „Angesichts der aktuellen Pandemie-Lage und in enger Abstimmung mit dem Münchner Gesundheitsamt wird mit Trainingsbeginn wieder deutlich engmaschiger getestet und zudem alle Hygienemaßnahmen intensiviert“, kündigten die Bayern an.