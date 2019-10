Hintergrund : Das mutmaßliche Tätervideo: Protokoll des Attentats in Halle

Halle/Saale Mit einer am Helm befestigten Kamera soll der mutmaßliche Attentäter von Halle seinen Anschlag gefilmt und das Material im Internet veröffentlicht haben.

- Der mutmaßliche Täter spricht zu Beginn eine Botschaft direkt in die Kamera: „Hey, my name is Anon. And I think the Holocaust never happened.“ (Mein Name ist Anon. Und ich glaube, der Holocaust ist nie passiert.)