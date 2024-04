Europa League Das Finale vor Augen: Alonsos Triple-Jäger wollen Revanche

Das Endspiel findet am 22. Mai statt und damit drei Tage vor dem DFB-Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern in Berlin. Es winkt also womöglich erneut eine harte Woche. Dass eine solche dann doch nicht komplett spurlos an Alonso vorbeigeht, gab der Baske dann doch noch zu. „Ich bin müde, aber es geht“, sagte er am Freitag und lächelte.